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Путин выразил соболезнования в связи с гибелью президента Ирана Раиси

Президент России Владимир Путин 20 мая выразил соболезнования верховному руководителю Ирана аятолле Али Хаменеи в связи с гибелью президента Исламской Республики Эбрахима Раиси.

Источник: Пресс-служба Президента России

«Сейед Эбрахим Раиси был выдающимся политиком, вся жизнь которого была посвящена служению Родине. Он по праву пользовался высоким уважением соотечественников и значительным авторитетом за рубежом», — говорится в телеграмме российского лидера, опубликованной на сайте Кремля.

Раиси внес неоценимый личный вклад в развитие добрососедских отношений между Россией и Ираном и прилагал большие усилия для их вывода на уровень стратегического партнерства, подчеркнул Путин.

Президент России также добавил, что он неоднократно встречался с Раиси и навсегда сохранит о нем светлую память.

«Прошу передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким покойного президента [Ирана] и всех погибших в этой ужасной катастрофе. Желаю им и всему иранскому народу душевной стойкости перед лицом столь тяжелой, невосполнимой утраты», — резюмировал российский лидер.

Президент Ирана Эбрахим Раиси погиб 19 мая в результате крушения вертолета. Все, кто был на борту, в том числе глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян, погибли. Reuters со ссылкой на источник в правительстве страны сообщало, что борт Раиси полностью сгорел в результате крушения. Гибель иранского президента подтвердил вице-президент Ирана Мохсен Мансури.

Первый вице-президент Ирана Мохаммад Мохбер будет временно исполнять обязанности президента.

Авария произошла, когда Раиси возвращался со встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. 19 мая они принимали участие в церемонии открытия гидроузлов «Худаферин» и «Гыз Галасы» на реке Арас. Кортеж Раиси состоял из трех вертолетов, два из которых благополучно добрались до места назначения.

Эбрахиму Раиси было 63 года, он занимал пост президента Ирана с августа 2021 года. В своем предвыборном послании он заявил, что намерен бороться с коррупцией и бедностью в стране, а также защищать права своих граждан. До этого Раиси был верховным судьей Ирана. В этой должности он развернул крупномасштабную антикоррупционную кампанию, а также инициировал разработку законопроектов по защите женщин от домашнего насилия.

Путин Владимир