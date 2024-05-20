В Пермском крае похоронили погибшего в СВО патронатного воспитателя

В селе Карагай Пермского края 19 мая земляки простились с погибшим в зоне проведения СВО Гордеевым Николаем Александровичем. Он был известен многим жителям села своей беззаветной любви к детям, их становлению во взрослой жизни. После работы в колхозе «Россия» Николай Гордеев посвятил себя благородному делу — стал патронатным воспитателем для ребят, которые остались без родителей.