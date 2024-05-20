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В Пермском крае похоронили погибшего в СВО патронатного воспитателя

Николай Гордеев погиб при выполнении боевой задачи в Авдеевке на Донбассе.

Источник: Администрация Карагайского муниципального округа

В селе Карагай Пермского края 19 мая земляки простились с погибшим в зоне проведения СВО Гордеевым Николаем Александровичем. Он был известен многим жителям села своей беззаветной любви к детям, их становлению во взрослой жизни. После работы в колхозе «Россия» Николай Гордеев посвятил себя благородному делу — стал патронатным воспитателем для ребят, которые остались без родителей.

Николай Гордеев родился в деревне Ерушниково Карагайского района Пермской области 2 мая 1967 года. В октябре прошлого года принял решение отправиться на военную службу по контракту с минобороны РФ в зону СВО.

Как рассказали в администрации Карагайского муниципального округа, своим родным он открыто сказал: «Кто, если не мы, зрелые мужики, встанем на защиту Родины?» Погиб 11 декабря 2023 года в боях за Авдеевку на Донбассе.

Администрация Карагайского округа приносит глубокие соболезнования родным и близким Николая Александровича Гордеева, скорбит вместе с земляками.

В Комитете семей воинов Отечества Пермского края создали чат в мессенджере Telegram для семей погибших в СВО участников боевых действий. Чат работает для обмена информацией, общения, приглашения на мероприятия и помощи.