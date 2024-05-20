В чем смысл выборов президента Молдовы: Как Санду умудрилась за четыре года нарушить все пункты своей президентской присяги

Избиратели голосовали за PAS именно как за партию Санду. Люди понимают, что толку и спроса с парламента и правительства никакого, поэтому и обращают все свое недовольство на президента. Это неправильно и плохо, что все так перекосилось, но общая ответственность за все происходящее действительно ложится на Майю Санду, потому что, в представлении общества, это ее парламент и ее правительство. Если она ничего не может поделать с их не просто некомпетентностью, но и откровенно вредительской деятельностью, то и отвечать за это должна она.