В чем смысл выборов президента Молдовы: Как Санду умудрилась за четыре года нарушить все пункты своей президентской присяги

Парламент назначил очередные выборы президента Молдовы на 20 октября. В этот же день должен пройти и референдум о внесении в Конституцию положения о присоединении Молдовы к Европейскому Союзу.
Чтобы правильно оценить значение этих выборов, нужно понимать, кто такой вообще президент Молдовы, каковы его роль и полномочия, и как он воспринимается молдавским обществом.
Who is президент Молдовы?
Согласно Основному закону, президент Молдовы является главой государства и выступает гарантом суверенитета, национальной независимости, единства и территориальной целостности страны.
Вступая в должность, президент клянется «соблюдать Конституцию и законы страны, защищать демократию, основные права и свободы человека, суверенитет, независимость, единство и территориальную целостность Молдовы».
В Молдове установлен парламентский режим управления. Полномочия президента крайне ограничены. В Конституции записано, что проведение внутренней и внешней политики государства и общее руководство публичным управлением обеспечивает правительство.
Президент выдвигает кандидатуру премьер-министра, но только ту, которую ему предлагает парламентское большинство. Президент не может отправить правительство в отставку. Распустить парламент президент может только в том случае, если тот три месяца не принимает никаких законов или, как минимум, два раза не смог утвердить правительство.
За президентом закреплены церемониальные полномочия: заключать международные договоры, принимать верительные грамоты у иностранных послов, назначать молдавских послов (но только по предложению правительства), награждать государственными наградами, присваивать воинские и почетные звания.
Президент является главнокомандующим вооруженными силами. С согласия парламента он может объявить мобилизацию и ввести военное положение.
Главе государства подчиняется Служба информации и безопасности, а при президентской администрации действует Высший совет безопасности.
Президент решает вопросы гражданства, предоставления политического убежища, осуществляет помилование, может инициировать референдум.
Президент промульгирует законы. Если у него есть замечания по закону, он вправе направить его парламенту для пересмотра. Если парламент проголосует за прежнее решение, президент обязан подписать закон. Президент может также приостанавливать акты правительства и опротестовывать их в Конституционном суде.
Нестыковка в Конституции
При том, что Конституция наделяет президента ограниченными полномочиями, в Основном законе содержится одна нестыковка, которая подталкивает главу государства к тому, чтобы постоянно пытаться выйти за установленную для него «оградку». Это способ избрания президента — через прямые, всенародные выборы.
Будучи избранным в результате всеобщего голосования, президент получает такую же легитимность, как и парламент, но эта легитимность не соответствует его легальным полномочиям и возможностям. Формально, народ делегирует власть в равной степени и президенту, и парламенту, но, по Конституции, вся власть принадлежит депутатам и назначаемым ими министрам, а президенту оставлены, по преимуществу, представительские функции.
Это противоречие постоянно приводит к конфликтам между главой государства, законодательной и исполнительной властью. Каждый пытается перетянуть одеяло на себя, в результате чего государственный механизм расшатывается и не способен работать согласованно и эффективно в интересах всего общества.
Ситуация усугубляется тем, что в ходе избирательных кампаний все кандидаты в президенты дают заведомо невыполнимые обещания. Вместо того, чтобы говорить о своем видении положения дел в стране и образе будущего для нее, кандидаты обещают повысить зарплаты и пенсии, реформировать юстицию, поддержать малый бизнес, развивать животноводство
Реальных полномочий, чтобы все это реализовать, у президента нет, но любой кандидат, заняв этот пост, все равно пытается как-то выполнять свою предвыборную платформу. Даже когда президент взаимодействует с лояльными парламентским большинством и правительством, это не получается, а если президент, парламент и кабинет министров конфликтуют, да если еще и в парламенте идет постоянная война большинства с оппозицией, все вообще идет вразнос.
Но главная «засада» для президента даже не в противоречии между способом его избрания и его конституционными полномочиями. Главная ловушка в селянско-колхозном менталитете как значительной части избирателей, так и самих молдавских политиков.
Президент = председатель колхоза
Большинство молдавских избирателей воспринимают президента, как председателя колхоза, который должен решать все проблемы возглавляемого им агрохозяйства, соответственно, села, в котором оно территориально находится, и его жителей-колхозников от мала до велика.
Согласно опросам общественного мнения, более 80% респондентов выступают за прямые выборы президента, и все эти люди ждут, что, раз они за этого президента проголосовали, то он должен выполнять свои предвыборные обещания и решать проблемы «колхозников» и «села».
У такого восприятия роли президента имеется социологическое объяснение. Большинство избирателей Молдовы или и сегодня живут в селе, или являются горожанами в первом, максимум, во втором поколении. Они все выходцы из своего колхозного детства. Неудивительно, что и кишиневские политики, включая президентов, спикеров парламента и премьер-министров, ведут себя, как выходцы из колхозных сел, и настроения избирателей входят в резонанс с такими политиками. В этом нет ничего обидного или унизительного, это просто научно доказанный феномен.
Президент — эмблематическая фигура для молдаван. Когда президент начинает вести себя неадекватно — а в краткой истории независимой Молдовы это случалось не раз, и не два, — он не только дискредитирует эту должность, но скатывается сам, и тянет за собой целую страну не просто в архаику, а в какую-то полную дичь. Смотришь на все это, и удивляешься: как они вообще докатились до такого — но ведь как-то докатились.
Ее пример — другим наука
Подходящая к финалу четырехлетка (возможно, будет и второй срок) Майи Санду — яркое воплощение того, как можно скомпрометировать должность президента в глазах граждан Молдовы.
Майя Санду оказалась не в состоянии, как это предусматривает Конституция, представлять государство, уважать законы, защищать демократию, права и свободы граждан, суверенитет государства. Она нарушила практически все пункты своей президентской присяги.
Антирейтинг Санду превысил 60%. В своих публичных выступлениях она вынуждена оправдываться за все провалы власти, хотя, в условиях парламентской республики, в которой за внутреннюю и внешнюю политику должно отвечать правительство, глава государства не обязан брать на себя вину за все ошибки и неудачи исполнительной и законодательной власти.
Но Санду приходится за все оправдываться, потому что она подмяла под себя и парламент, и правительство, и другие государственные институты — соответственно, ее антирейтинг ретранслируется на депутатов с министрами и на всю государственную власть в целом.
Избиратели голосовали за PAS именно как за партию Санду. Люди понимают, что толку и спроса с парламента и правительства никакого, поэтому и обращают все свое недовольство на президента. Это неправильно и плохо, что все так перекосилось, но общая ответственность за все происходящее действительно ложится на Майю Санду, потому что, в представлении общества, это ее парламент и ее правительство. Если она ничего не может поделать с их не просто некомпетентностью, но и откровенно вредительской деятельностью, то и отвечать за это должна она.
В поисках выхода из тупика, в который она сама себя загнала, Санду обвиняет в собственных провалах всех своих политических оппонентов, занимается поиском врагов как внутри страны, так и за ее пределами. То, что президент постоянно оправдывается, ведет себя агрессивно, навешивает на всех ярлыки, не красит главу государства, но по-другому у Санду уже не получается.
Внутриполитическая нетерпимость, переходящая в озлобленность и войну со всеми инакомыслящими, проявляется на фоне крайнего сервилизма и низкопоклонства, которые действующая власть проявляет в отношении западных центров силы.
При том, что внутри страны авторитет президента падает, внешние партнеры закрывают глаза на все нарушения закона и демократии в Молдове, что еще больше подрывает доверие к главе государства, да и к ее западным покровителям, а в их лице — ко всему так называемому коллективному Западу. Которого, впрочем, это уже мало волнует. На смену важного для западной политики еще каких-то лет пятнадцать назад фактора доверия пришел фактор силы, который все очевиднее стал проявлять себя в международных отношениях.
Но вернемся к роли и функциям молдавского президента. Он должен быть своеобразным арбитром в общественных и государственных делах. Однако, вместо того, чтобы стоять над партийными конфликтами и клановыми стычками, быть действительно главой государства, президентом для всех граждан, Майя Санду с головой погрузилась во внутриполитическую игру на стороне одной из команд. Она выступает в роли и играющего тренера, и нападающего, и защитника, и вратаря в команде PAS, да к тому же еще и претендует на то, чтобы судить этот матч по правилам, которые сама же устанавливает и меняет по ходу игры.
Получится ли сменить шило не на мыло?
Санду претендует на переизбрание на второй срок, и по состоянию на сегодняшний день, ее шансы победить в президентской гонке выглядят предпочтительнее, чем у любого из потенциальных конкурентов, не в последнюю очередь «благодаря» голосованию на избирательных участках за рубежом и совмещению с выборами референдума о присоединении к ЕС.
Но даже если представить, что Санду проиграет, и ей на смену придет какой-то новый президент (который, кстати, может оказаться еще не забытым старым), нет никаких гарантий, что он не будет вести себя так же неадекватно, как его предшественники, а избиратели через какое-то время снова разочаруются и начнут возмущаться: вроде бы голосовали за главу государства, а получили очередного самодура-председателя колхоза.