В Башкирии ко дню рождения Салавата Юлаева откроется парк «Салауат ере».

В Башкирии 16 июня ко дню рождения национального героя Салавата Юлаева планируется открыть историко-мемориальный парк «Салауат ере» и провести Республиканский фольклорный праздник «Салауат йыйыны». Об этом в понедельник на оперативном совещании правительства заявил Глава Башкортостана.
Первый заместитель премьер-министра правительства Башкирии Урал Кильсенбаев рассказал о готовности мемориального парка «Салауат ере» в Салаватском районе:
— Неделю назад проводили заседание оргкомитета на месте вместе с подрядчиком. Уверенность в том, что успеем подготовиться нормально, — есть. Хорошая дорога, хорошая локация.
— Деньги мы вложили, хорошее туристическое место появляется. Самое главное — должным образом мы воздаём дань памяти месту рождения нашего героя, — отметил Радий Хабиров.