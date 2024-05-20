Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования в связи с гибелью президента Ирана

«С глубокой скорбью воспринял новость о гибели Президента Исламской Республики Иран Ибрахима Раиси и его верных соратников. Ибрахим Раиси — выдающийся государственный деятель, всю свою жизнь беззаветно трудившийся во имя служения интересам иранского государства, повышения благосостояния своего народа, сохранения стабильности в регионе. Как известно, его инициативы и заслуги получили высокую оценку международного сообщества».