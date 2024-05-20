Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования в связи с гибелью президента Ирана

«С глубокой скорбью воспринял новость о гибели Президента Исламской Республики Иран Ибрахима Раиси и его верных соратников. Ибрахим Раиси — выдающийся государственный деятель, всю свою жизнь беззаветно трудившийся во имя служения интересам иранского государства, повышения благосостояния своего народа, сохранения стабильности в регионе. Как известно, его инициативы и заслуги получили высокую оценку международного сообщества».
Он отметил, что в Казахстане всегда будут помнить Раиси «как ответственного руководителя, авторитетного политика международного уровня, личность, внесшую значительный вклад в укрепление двустороннего сотрудничества».
Вертолет, перевозивший Раиси и главу иранского МИД Хосейна Абдоллахиана, потерпел аварию на северо-западе Ирана в районе Верзеган в воскресенье днем.
Первый вице-президент Ирана Мохаммед Мохбер будет исполнять обязанности главы государства в течение 50 дней до новых президентских выборов, их организует специальный совет.