Ричмонд
+16°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования в связи с гибелью президента Ирана

АЛМАТЫ, 20 мая — Sputnik. Касым-Жомарт Токаев от имени народа Казахстана и от себя лично выразил соболезнования Верховному лидеру Исламской Республики Иран Али Хаменеи, Первому вице-президенту Мохаммаду Мохберу и всему иранскому народу в связи с гибелью президента Раиси и членов правительственной делегации в результате крушения вертолета.

Источник: Пресс-служба президента Казахстана

«С глубокой скорбью воспринял новость о гибели Президента Исламской Республики Иран Ибрахима Раиси и его верных соратников. Ибрахим Раиси — выдающийся государственный деятель, всю свою жизнь беззаветно трудившийся во имя служения интересам иранского государства, повышения благосостояния своего народа, сохранения стабильности в регионе. Как известно, его инициативы и заслуги получили высокую оценку международного сообщества».

говорится в телеграмме.

Он отметил, что в Казахстане всегда будут помнить Раиси «как ответственного руководителя, авторитетного политика международного уровня, личность, внесшую значительный вклад в укрепление двустороннего сотрудничества».

Вертолет, перевозивший Раиси и главу иранского МИД Хосейна Абдоллахиана, потерпел аварию на северо-западе Ирана в районе Верзеган в воскресенье днем.

Первый вице-президент Ирана Мохаммед Мохбер будет исполнять обязанности главы государства в течение 50 дней до новых президентских выборов, их организует специальный совет.