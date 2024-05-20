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Лукашенко предлагает гранить в Беларуси алмазы из Магадана

20 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко предлагает создать с Магаданской областью совместное производство по обработке алмазного сырья. Об этом он заявил на встрече с губернатором этого региона Российской Федерации Сергеем Носовым, передает корреспондент БЕЛТА.

Источник: AP 2023

«В Беларуси четко выстроено законодательство в сфере пробирного надзора, оборота драгоценностей. Мы еще с советских времен сохранили ювелирный завод “Кристалл” в Гомеле. Предприятие имеет многолетний опыт работы с драгоценными металлами и камнями. Выпускается широкая гамма продукции, в том числе ювелирной, с использованием бриллиантов белорусской огранки», — отметил глава государства.

Он предложил проработать варианты создания на базе данного предприятия совместного производства на магаданском сырье.

Лукашенко Александр
экономика