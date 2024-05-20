Лукашенко предлагает гранить в Беларуси алмазы из Магадана

«В Беларуси четко выстроено законодательство в сфере пробирного надзора, оборота драгоценностей. Мы еще с советских времен сохранили ювелирный завод “Кристалл” в Гомеле. Предприятие имеет многолетний опыт работы с драгоценными металлами и камнями. Выпускается широкая гамма продукции, в том числе ювелирной, с использованием бриллиантов белорусской огранки», — отметил глава государства.