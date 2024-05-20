Вице-мэр Анапы Артем Моисеев покидает пост

«После почти двух лет на посту заместителя главы Анапы пришло время завершить этот непростой, но удивительный по своей концентрации событиями этап. Это уникальная должность без четкого рецепта успеха, однако за это время, как мне кажется, удалось эффективно решить множество сложных задач, заложить фундаменты будущих побед», — написал господин Моисеев.
Вице-мэр поблагодарил главу города Василия Швеца за «возможность и доверие заниматься таким перспективным и ответственным направлением городской жизнедеятельности». Также Артем Моисеев выразил благодарность команде мэрии курорта и Совета муниципального образования, общественникам, отраслевым компаниям.
Заместителем главы города Артем Моисеев работал с августа 2022 года. У него два высших образования по специальностям «экономика и управление на предприятии» и «промышленное и гражданское строительство». До этого господин Моисеев работал в строительных компаниях на руководящих должностях.