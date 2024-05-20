Вице-мэр Анапы Артем Моисеев покидает пост

«После почти двух лет на посту заместителя главы Анапы пришло время завершить этот непростой, но удивительный по своей концентрации событиями этап. Это уникальная должность без четкого рецепта успеха, однако за это время, как мне кажется, удалось эффективно решить множество сложных задач, заложить фундаменты будущих побед», — написал господин Моисеев.