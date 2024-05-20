Премьер Эстонии высказалась о вероятности войны НАТО и России

По ее мнению, атака на обучающий персонал не приведет в действие статью 5 договора НАТО о коллективной обороне. «Я не могу себе представить, что если там кто-то пострадает, то те, кто послал своих людей, скажут: “Это пятая статья. Давайте… разбомбим Россию”. Это не так работает. Это не автоматически. Так что эти опасения необоснованны», — сказала Каллас.