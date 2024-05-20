Процедура электронного голосования стартовала в Татарстане

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Татарстане в электронном предварительном голосовании принимают участие 312 кандидатов. Из них 132 человека — по одномандатным избирательным округам и 180 — по единому избирательному округу. Среди них — 9 участников спецоперации. Четверть (25%) заявлений принято от женщин. Больше всего участников в возрасте от 31 года до 40 лет — 109 человек (32%).