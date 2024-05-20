Процедура электронного голосования стартовала в Татарстане

Проголосовать может любой татарстанец, обладающий избирательным правом. Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте PG.ER.RU с верификацией через «Госуслуги». Регистрация избирателей продолжается до 24 мая. На сегодня, по данным регионального отделения «Единой России», на сайте зарегистрировались уже более 138 тыс. избирателей.
Избиратели могут проголосовать только лично, электронное голосование за других избирателей не допускается. Избиратель вправе отдать свой голос как за одного кандидата, так и за нескольких. Итоги электронного голосования хранятся в закрытом виде вплоть до окончания электронного голосования.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Татарстане в электронном предварительном голосовании принимают участие 312 кандидатов. Из них 132 человека — по одномандатным избирательным округам и 180 — по единому избирательному округу. Среди них — 9 участников спецоперации. Четверть (25%) заявлений принято от женщин. Больше всего участников в возрасте от 31 года до 40 лет — 109 человек (32%).
Процедура предварительного голосования партии состоится в 15 раз, четвертый год подряд она проходит полностью в электронном формате. В России предварительное голосование проводят только единороссы. Участие в процедуре обязательно для всех, кто планирует идти на выборы в парламент республики от партии «Единая Россия».
19 мая состоялось разделение ключей шифрования блокчейна ЭПГ, а 26 мая — после завершения электронного предварительного голосования — их соединят, и начнется подсчет голосов.