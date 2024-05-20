Новым главой департамента градостроительства Самары стал Виталий Демидов

Напомним, до недавнего времени департамент градостроительства Самары возглавлял Василий Чернов. Однако он стал фигурантом уголовного дела — его подозревают в получении взятки в 6 млн рублей. Чиновника задержали вместе с братом в начале апреля 2024 года. Сейчас оба находятся в СИЗО.