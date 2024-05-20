Новым главой департамента градостроительства Самары стал Виталий Демидов

В Самаре назначили нового руководителя департамента градостроительства. Этот пост занял Виталий Демидов. Он будет совмещать его с должностью заместителя главы ведомства. Информация об этом прозвучала в понедельник, 20 мая 2024 года, на совещании в городской администрации.
— Виталий Демидов занимает пост заместителя руководителя департамента градостроительства с марта 2024 года. Теперь он будет совмещать эту должность с должностью руководителя ведомства. 20 мая глава Самары Елена Лапушкина представила его на еженедельном совещании, — рассказали в мэрии.
Виталий Демидов окончил Куйбышевский инженерно-строительный институт им. А. И. Микояна. Его специальность — инженер-строитель, промышленное и гражданское строительство. С 2010 по 2013 год занимал пост замглавы комитета градостроительства и архитектуры депстроя Самары, главы управления городского дизайна и инфраструктуры. В дальнейшем работал главой управления архитектуры градостроительства департамента капстроя и архитектуры Новокуйбышевска — главным архитектором.
Напомним, до недавнего времени департамент градостроительства Самары возглавлял Василий Чернов. Однако он стал фигурантом уголовного дела — его подозревают в получении взятки в 6 млн рублей. Чиновника задержали вместе с братом в начале апреля 2024 года. Сейчас оба находятся в СИЗО.