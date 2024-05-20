Учения резервистов стартовали в Молдове

Как ранее сообщили в Министерстве обороны, резервистов заранее вызывали в территориальные военные центры по месту прописки для выяснения ситуации, а также получения приказов на участие.
Цель учений — проверить навыки резервистов и ознакомить их с техникой и вооружением Национальной армии. Согласно программе подготовки, они будут участвовать в занятиях по стрельбе.
До конца месяца резервистам предстоит еще один этап учений — с 27 по 31 мая. Предыдущие учения прошли в марте этого года на Военной тренировочной базе Национальной армии.
Подготовка резервистов осуществляется в соответствии с планом подготовки Национальной армии на 2024 год и Законом о резерве Вооруженных сил.