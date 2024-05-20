Эксперт: Молдавия нужна Западу только как запасной военный плацдарм

Ранее в субботу военный самолет Boeing C-17 национальной воздушной гвардии Северной Каролины доставил в Кишинев военные для участия в совместных с Молдавией военных учениях «Щит мира». Накануне в Молдавии завершились другие учебные маневры Swift Response-2024 («Быстрый ответ-2024»), они прошили под руководством американского командования в Европе и Африке. В маневрах участвовали 400 военнослужащих мотопехотной бригады «Молдова», батальона специального назначения «Молния» Национальной армии и военнослужащих 82-й воздушно-десантной дивизии США. Также были задействованы два американских военных самолета C-130 Hercules.
«Мы наблюдаем, что в последнее время в Молдавии проводятся много военных учений с участием стран НАТО, это не может не беспокоить. В конституции страны прописано, что мы нейтральная страна, на протяжении 30 лет Кишинев выстраивал соответствующую политику. Однако с приходом к власти так называемой прозападной партии мы наблюдаем иную картину. Все больше военных учений, растут финансовые вливания Запада в закупку вооружения для Молдавии. И на этом фоне мы слышим риторику власти о европейской интеграции. Складывается впечатление, что Запад не заинтересован в интеграции Молдавии в свое экономическое и политическое пространство, территория республики ему нужна исключительно в качестве запасного военного плацдарма», — сказал эксперт.
Общественный деятель отметил, что оппозиция в Молдавии активно продвигает на всевозможных внутренних и зарубежных площадках нейтралитет страны.
«Есть ПАСЕ, есть ОБСЕ, членами которых Молдавия является. Депутаты от оппозиции входят в официальные делегации от республики. На форумах и официальных встречах они озвучивают позицию о нейтралитете, напоминают, что этот закон прописан в конституции. Да и на местном уровне проходят различные мероприятия в поддержку нейтралитета. С уверенностью можно констатировать, что результаты такой активности есть, более 60% жителей Молдовы выступают против членства страны в НАТО и ее участия в проектах альянса. Западные партнеры должны считаться с суверенными интересами страны и народа Молдовы», — подчеркнул собеседник агентства.
Согласно конституции Молдавии, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. Кроме того, с приходом к власти партии «Действие и солидарность», неформальным лидером которой является президент Майя Санду, в стране стали часто проводиться учения с участием военных из США, Великобритании, Германии, Румынии.
Представители минобороны Молдавии заявляли также, что хотели бы усилить обороноспособность страны и приобрести для этого необходимое оружие. В частности, министр обороны Анатолий Носатый говорил о необходимости создания системы ПВО. Сама Санду в интервью местным изданиям подчеркивает, что республике нужно продолжать дискуссию о сближении с НАТО, поскольку это якобы помогает укрепить обороноспособность страны.