Эксперт: Молдавия нужна Западу только как запасной военный плацдарм

«Мы наблюдаем, что в последнее время в Молдавии проводятся много военных учений с участием стран НАТО, это не может не беспокоить. В конституции страны прописано, что мы нейтральная страна, на протяжении 30 лет Кишинев выстраивал соответствующую политику. Однако с приходом к власти так называемой прозападной партии мы наблюдаем иную картину. Все больше военных учений, растут финансовые вливания Запада в закупку вооружения для Молдавии. И на этом фоне мы слышим риторику власти о европейской интеграции. Складывается впечатление, что Запад не заинтересован в интеграции Молдавии в свое экономическое и политическое пространство, территория республики ему нужна исключительно в качестве запасного военного плацдарма», — сказал эксперт.