В Тосненском районе Ленобласти появился новый город

Ранее за переименование проголосовали депутаты Законодательного собрания Ленобласти. Решение вызвано резким ростом количества жителей в поселении. По информации здания, в 2010 году в населенном пункте проживало 13 850 человека, а в 2021 году, согласно переписи, уже 27 462 человек. Такой прирост стал результатом строительного бума в Ленобласти, отмечает СМИ. В 2023 году в поселке имени Тельмана ввели в эксплуатацию более 23 тыс. кв. м жилья, писал ранее «Ъ-СПб».