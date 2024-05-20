Песков напомнил слова Путина насчет легитимности Зеленского после 20 мая

На Украине активно обсуждают вопрос о легитимности власти в условиях отсутствия парламентских и президентских выборов, которые нельзя проводить во время военного положения. В частности, депутат Рады Александр Дубинский утверждает, что полномочия нынешнего президента Украины по конституции истекают в ночь на 21 мая, а легитимного способа продлить их не существует. Экс-посол страны в Великобритании Вадим Пристайко признавал, что и западные партнеры Киева обеспокоены тем, что срок президентских полномочий Зеленского завершается.