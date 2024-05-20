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Песков напомнил слова Путина насчет легитимности Зеленского после 20 мая

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать, насколько легитимным будет пребывание Владимира Зеленского на посту президента Украины после 20 мая. Представитель Кремля напомнил, что об этом уже высказывался российский лидер Владимир Путин, и предложил изучить его заявления.

Источник: Reuters

«Я вам предлагаю перечитать ответ президента Путина. Такой вопрос уже звучал. А звучал он два дня назад на завершающем общении с прессой в Китае, где президент ответил ровно на этот вопрос», — указал Песков в беседе с журналистами.

На Украине активно обсуждают вопрос о легитимности власти в условиях отсутствия парламентских и президентских выборов, которые нельзя проводить во время военного положения. В частности, депутат Рады Александр Дубинский утверждает, что полномочия нынешнего президента Украины по конституции истекают в ночь на 21 мая, а легитимного способа продлить их не существует. Экс-посол страны в Великобритании Вадим Пристайко признавал, что и западные партнеры Киева обеспокоены тем, что срок президентских полномочий Зеленского завершается.

Путин заявлял, что вопрос о легитимности президентства Зеленского после 20 мая должен быть решен на Украине ее политической и правовой системами.

Песков Дмитрий
Путин Владимир