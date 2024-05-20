Песков: РФ создает санитарную зону, чтобы обезопасить свои города от обстрелов ВСУ

17 мая Путин объяснил наступление российских военных на харьковском направлении продолжающимися со стороны ВСУ обстрелами жилых кварталов приграничных территорий, включая Белгород. «Стреляют прямо по центру города, по жилым кварталам. И я говорил публично, что, если это будет продолжаться, мы вынуждены будем создать зону безопасности, санитарную зону. Вот мы это и делаем», — подчеркнул российский лидер.