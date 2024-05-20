Песков: РФ создает санитарную зону, чтобы обезопасить свои города от обстрелов ВСУ

В беседе с журналистами представитель Кремля напомнил о заявлениях главы российского государства Владимира Путина на пресс-конференции по итогам госвизита в Китай.
«Он как раз информировал о продолжающейся операции по созданию санитарной зоны безопасности с тем, чтобы обезопасить наши города и населенные пункты, которые в настоящий момент подвергаются обстрелам», — констатировал Песков. Таким образом он ответил на вопрос о действиях властей по защите Белгородской области.
17 мая Путин объяснил наступление российских военных на харьковском направлении продолжающимися со стороны ВСУ обстрелами жилых кварталов приграничных территорий, включая Белгород. «Стреляют прямо по центру города, по жилым кварталам. И я говорил публично, что, если это будет продолжаться, мы вынуждены будем создать зону безопасности, санитарную зону. Вот мы это и делаем», — подчеркнул российский лидер.