Спикер Мажилиса встретился с главой нацсобрания Турции

«Это — смелые шаги на пути к демократии, благодаря которым авторитет и роль Казахстана на международной арене упрочатся. Между нашими народами сложились тесные многоплановые связи. Дружеские и искренние отношения связывают лидеров Турции и Казахстана. Уверен, что расширенное стратегическое партнерство между нашими государствами будет и впредь способствовать реализации перспективных проектов во многих сферах. Мы готовы наращивать взаимодействие, как между нашими двумя парламентами, так и в рамках многосторонних парламентских организаций».