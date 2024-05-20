Иноагентам запретят избираться в Свердловской области

Согласно нормам федерального закона, если в заявлении о согласии баллотироваться было указано, что кандидат является иноагентом, то в избирательную комиссию вместе с иными документами, необходимыми для регистрации, ему потребуется предоставить уведомление Минюста РФ об исключении из реестра иноагентов или соответствующее решение суда. В законе также закрепляется норма о том, что наличие ошибок и опечаток в документах, представляемых кандидатами в избиркомы, станет основанием для отказа им в допуске к участию в выборах.