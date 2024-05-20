Иноагентам запретят избираться в Свердловской области

По сути законопроект дублирует федеральный закон, подписанный 15 мая президентом России Владимиром Путиным. В областной версии документа предписывается отказывать кандидатам в регистрации, если с них не снят статус иностранного агента.
Согласно нормам федерального закона, если в заявлении о согласии баллотироваться было указано, что кандидат является иноагентом, то в избирательную комиссию вместе с иными документами, необходимыми для регистрации, ему потребуется предоставить уведомление Минюста РФ об исключении из реестра иноагентов или соответствующее решение суда. В законе также закрепляется норма о том, что наличие ошибок и опечаток в документах, представляемых кандидатами в избиркомы, станет основанием для отказа им в допуске к участию в выборах.
Ранее депутат Госдумы от Свердловской области Андрей Альшевских рассказал об идее запрета для иноагентов пользоваться социальными сетями. Депутат добавил, что статус иноагента не может быть пожизненным клеймом. В случае, если нарушения будут устранены, его можно отменить. Альшевских сказал, что пока сложно определить временные рамки подготовки законопроекта.