Гибель Раиси, легитимность Зеленского и ядерные учения. Темы брифинга Пескова

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.
О графике президента
У президента России Владимира Путина ожидается «день внутренней работы». Он встретится с главой Кабардино-Балкарии Казбеком Коковым.
Во второй половине дня у главы государства состоятся несколько совещаний: «Если будут открытые совещания, мы, соответственно, ближе к вечеру будем вас информировать».
Иран пока не просил у России помощи в расследовании крушения вертолета президента страны Эбрахима Раиси: «Никаких сигналов на этот счет от наших иранских друзей не поступало».
Тегеран не приглашал российских официальных лиц на прощание с Раиси: «Вы знаете традиции похорон, они не предусматривают каких-то таких, с участием международных представителей, церемоний, поэтому никакой информации на этот счет от наших иранских друзей мы не имеем».
Истечение срока полномочий президента Украины Владимира Зеленского не влияет на проведение спецоперации, она продолжается.
«Я вам предлагаю перечитать ответ президента Путина. Такой вопрос уже звучал. А звучал он два дня назад на завершающем общении с прессой в Китае, где президент ответил ровно на этот вопрос».
О санитарной зоне
Россия продолжает создавать санитарную зону, чтобы обезопасить «города и населенные пункты, которые в настоящий момент подвергаются обстрелам».
О ядерных учениях
Российские учения по отработке применения нестратегического ядерного оружия будут проведены «в соответствующие сроки».
О запрете ЕС на вещание российских СМИ
Прежде чем отвечать на запрет вещания российских СМИ в ЕС, нужно понять, что он подразумевает: «Там же речь идет об “Известиях”, “Российской газете”. Дело в том, что у этих СМИ и не было никакого вещания в ЕС. Нужно разобраться, что имеется в виду».