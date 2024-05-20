Гибель Раиси, легитимность Зеленского и ядерные учения. Темы брифинга Пескова

Прежде чем отвечать на запрет вещания российских СМИ в ЕС, нужно понять, что он подразумевает: «Там же речь идет об “Известиях”, “Российской газете”. Дело в том, что у этих СМИ и не было никакого вещания в ЕС. Нужно разобраться, что имеется в виду».