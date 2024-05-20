Омский губернатор Хоценко сделал заявление по ситуации с паводком в Усть-Ишиме

Глава региона отметил, что ситуация по-прежнему остается сложной. По сообщению пресс-службы омского облправительства, такой большой воды, судя по многолетним наблюдениям, никогда еще не было на севере Омской области.
«На прошлой неделе по поручению нашего президента Владимира Владимировича Путина для оценки ситуации к нам в регион приезжали глава МЧС России Александр Вячеславович Куренков и Министр строительства и ЖКХ Российской Федерации Ирек Энварович Файзуллин. Вместе с главами федеральных ведомств осмотрели защитные насыпи, которые строим всем миром, пообщались с людьми в пунктах временного размещения в селе Усть-Ишим, провели оперативный штаб. Делается все возможное и невозможное, чтобы максимально помочь людям и защитить их», — заявил Виталий Хоценко.
Руководитель региона также напомнил, что при поддержке правительственной комиссии с 17 мая 2024 года в Омской области введен федеральный режим ЧС,
«Это позволит региону привлечь федеральное финансирование на выплату компенсаций и восстановление всех пострадавших от весеннего паводка населенных пунктов. Сегодня наша основная задача — произвести региональные выплаты единовременной материальной помощи по 10 тысяч рублей на первоочередные нужды, что мы и делаем. Второе — как только вода сойдёт, приступить к оценке ущерба. Мы сегодня уже начали формировать комиссии, которые, как только появится такая возможность, будут обследовать дома, оценивать степень ущерба и принимать решение о виде компенсации», — прокомментировал Виталий Хоценко.
Как отметил губернатор, в дальнейшем для восстановления Усть-Ишимского районадостигнута договоренность с Минстроем России о совместной с Институтом пространственного развития разработке мастер-плана развития муниципального образования.