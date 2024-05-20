Омский губернатор Хоценко сделал заявление по ситуации с паводком в Усть-Ишиме

«Это позволит региону привлечь федеральное финансирование на выплату компенсаций и восстановление всех пострадавших от весеннего паводка населенных пунктов. Сегодня наша основная задача — произвести региональные выплаты единовременной материальной помощи по 10 тысяч рублей на первоочередные нужды, что мы и делаем. Второе — как только вода сойдёт, приступить к оценке ущерба. Мы сегодня уже начали формировать комиссии, которые, как только появится такая возможность, будут обследовать дома, оценивать степень ущерба и принимать решение о виде компенсации», — прокомментировал Виталий Хоценко.