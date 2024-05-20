Экс-депутата думы Екатеринбурга оштрафовали за дискредитацию ВС РФ

В ГУ МВД по Свердловской области депутату Госдумы ответили, что материалы для дальнейшей проверки и принятия решения направлены в полицию Екатеринбурга. Прокурор региона Борис Крылов ответил Андрею Альшевских, что в связи с размещением в сообществе «материалов антироссийской направленности», в Роскомнадзор был направлен запрос для ограничения доступа к нему. Также надзорное ведомство организовало собственную проверку.
Евгений Боровик был избран депутатом думы Екатеринбурга от «Справедливой России» в 2013 году. По данным избиркома, в одномандатном избирательном округе № 6 политик получил 5,9 тыс. голосов избирателей, обойдя кандидата от «Единой России» Сергея Мартиросяна (4,9 тыс.).