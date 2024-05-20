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Экс-депутата думы Екатеринбурга оштрафовали за дискредитацию ВС РФ

Ленинский районный суд Екатеринбурга оштрафовал на 45 тыс. рублей бывшего депутата гордумы Евгения Боровика по статье о дискредитации вооруженных сил российской армии (ч. 1 ст. 20.3.3. КоАП РФ), сообщили «Ъ-Урал» в пресс-службе суда. Ранее депутат Госдумы РФ Андрей Альшевских отметил, что Евгения Боровика могут привлечь к ответственности за посты во «ВКонтакте». По данным господина Альшевских, силовики обнаружили в публикациях сообщества «Евгений Боровик / Личная страница» признаки дискредитации армии (ч. 1 ст. 20.3.3) и неуважения к власти или обществу (ч.3 ст. 20.1 КоАП).

В ГУ МВД по Свердловской области депутату Госдумы ответили, что материалы для дальнейшей проверки и принятия решения направлены в полицию Екатеринбурга. Прокурор региона Борис Крылов ответил Андрею Альшевских, что в связи с размещением в сообществе «материалов антироссийской направленности», в Роскомнадзор был направлен запрос для ограничения доступа к нему. Также надзорное ведомство организовало собственную проверку.

Евгений Боровик был избран депутатом думы Екатеринбурга от «Справедливой России» в 2013 году. По данным избиркома, в одномандатном избирательном округе № 6 политик получил 5,9 тыс. голосов избирателей, обойдя кандидата от «Единой России» Сергея Мартиросяна (4,9 тыс.).