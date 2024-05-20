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Запад пытается навязать Минску войну диверсионных групп, заявил Лукашенко

МИНСК, 20 мая — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Польша и страны Прибалтики пытаются навязать республике войну диверсионных групп, Минск ведет борьбу против этого.

Источник: AP 2023

«Всё, что происходит вокруг нас, вы знаете не хуже меня. На ту политику добрососедства, которую мы предложили нашим соседям — полякам, литовцам и латышам, учитывая безвизовое пространство, — они отвечают обратным образом. Мы видим и попытку кроме информационной войны навязать нам войну диверсионных групп. Мы также это отмечаем в последнее время и ведем борьбу против этого», — приводит словам Лукашенко пресс-служба. По его словам, заметно, что названные государства «готовят разного рода вооруженные отряды и чуть ли не полки, чтобы осуществить вторжение на территорию Беларуси».

Президент Белоруссии напомнил и о санкциях, которые идут вразрез с международными нормами. «Это экономическая фактически диверсия и война против Беларуси. Нарушая все международные договоры и все международные соглашения. Допустим, они имеют перед нами обязательства как страной, не имеющей выхода к морю. Они не имеют права нас блокировать. Это международное соглашение. Тем не менее знаете, что происходит», — сказал Лукашенко.

Лукашенко Александр