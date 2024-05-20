Запад пытается навязать Минску войну диверсионных групп, заявил Лукашенко

«Всё, что происходит вокруг нас, вы знаете не хуже меня. На ту политику добрососедства, которую мы предложили нашим соседям — полякам, литовцам и латышам, учитывая безвизовое пространство, — они отвечают обратным образом. Мы видим и попытку кроме информационной войны навязать нам войну диверсионных групп. Мы также это отмечаем в последнее время и ведем борьбу против этого», — приводит словам Лукашенко пресс-служба. По его словам, заметно, что названные государства «готовят разного рода вооруженные отряды и чуть ли не полки, чтобы осуществить вторжение на территорию Беларуси».