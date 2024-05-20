Ричмонд
+16°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Медведев назвал Зеленского законной военной целью для России

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Владимир Зеленский как глава враждебного режима является правомерной военной целью для России независимо от вопроса о его легитимности после отмены выборов. Об этом заявил ТАСС зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Источник: РИА "Новости"

«Для России окончательная утрата легитимности псевдопрезидентом бывшей Украины ничего не изменит. Он и так возглавляет враждебный России политический режим, который ведет с нами войну. А руководители стран, ведущих войну, всегда рассматриваются как правомерная военная цель. Для нас он и так военный преступник, и утрата им официального статуса ничего не меняет», — подчеркнул Медведев.

Медведев Дмитрий