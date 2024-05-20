Медведев назвал Зеленского законной военной целью для России

«Для России окончательная утрата легитимности псевдопрезидентом бывшей Украины ничего не изменит. Он и так возглавляет враждебный России политический режим, который ведет с нами войну. А руководители стран, ведущих войну, всегда рассматриваются как правомерная военная цель. Для нас он и так военный преступник, и утрата им официального статуса ничего не меняет», — подчеркнул Медведев.