«Для России окончательная утрата легитимности псевдопрезидентом бывшей Украины ничего не изменит. Он и так возглавляет враждебный России политический режим, который ведет с нами войну. А руководители стран, ведущих войну, всегда рассматриваются как правомерная военная цель. Для нас он и так военный преступник, и утрата им официального статуса ничего не меняет», — подчеркнул Медведев.
Медведев назвал Зеленского законной военной целью для России
МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Владимир Зеленский как глава враждебного режима является правомерной военной целью для России независимо от вопроса о его легитимности после отмены выборов. Об этом заявил ТАСС зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.