В мэрии Уфы произошли кадровые изменения

С 2008 по 2019 год трудился на нескольких крупных промышленных предприятиях. Затем занимал должности первого замглавы администрации Демского района Уфы, начальника управления по обеспечению жизнедеятельности города администрации Уфы. В последнее время работал исполнительным директором инновационно-производственного центра.