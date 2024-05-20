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В мэрии Уфы произошли кадровые изменения

Начальником управления потребительского рынка, туризма и защиты прав потребителей администрации Уфы назначен Батталов Аскар Маратович. Об этом сообщили в пресс-службе столичной мэрии.

Источник: сайт администрации Уфы

Аскар Батталов родился в Уфе в 1987 году. Окончил Уфимский государственный нефтяной технический университет по специальности «Нефтегазовое дело».

С 2008 по 2019 год трудился на нескольких крупных промышленных предприятиях. Затем занимал должности первого замглавы администрации Демского района Уфы, начальника управления по обеспечению жизнедеятельности города администрации Уфы. В последнее время работал исполнительным директором инновационно-производственного центра.

Как сообщал ранее Башинформ, глава администрации Кигинского района Зухра Гордиенко назначена министром предпринимательства и туризма республики.