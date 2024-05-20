В мэрии Уфы произошли кадровые изменения

Аскар Батталов родился в Уфе в 1987 году. Окончил Уфимский государственный нефтяной технический университет по специальности «Нефтегазовое дело».
С 2008 по 2019 год трудился на нескольких крупных промышленных предприятиях. Затем занимал должности первого замглавы администрации Демского района Уфы, начальника управления по обеспечению жизнедеятельности города администрации Уфы. В последнее время работал исполнительным директором инновационно-производственного центра.
Как сообщал ранее Башинформ, глава администрации Кигинского района Зухра Гордиенко назначена министром предпринимательства и туризма республики.