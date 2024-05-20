Внеочередные президентские выборы в Иране пройдут в течение 50 дней

Иранское агентство Eghtesad online сообщило, что Верховный лидер Исламской революции Аятолла Али Хаменеи опубликовал послание.
«Согласно статье 131 Конституции, господин Мохбар находится в должности руководителя исполнительной власти и обязан договориться с главами законодательной и судебной власти о том, чтобы в течение, максимум, пятидесяти дней избрать нового президента», — написал он.
СМИ сообщают, что церемония похорон Раиси и сопровождавших его лиц пройдет 21 мая в городе Тебризе. В стране объявлен пятидневный траур.