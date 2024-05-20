Лукашенко назвал санкции войной против Беларуси

Санкции против Беларуси являются экономической диверсией и войной против Беларуси. Об этом президент Александр Лукашенко заявил 20 мая во время кадровых назначений в КГБ, сообщает пресс-служба главы государства.
Так, президент отметил, что санкции идут вразрез с международными нормами:
— Это экономическая фактически диверсия и война против Беларуси.
Лукашенко подчеркнул, что санкции нарушают все международные договоры и соглашения.
— Допустим, они имеют перед нами обязательства как страной, не имеющей выхода к морю. Они не имеют права нас блокировать.