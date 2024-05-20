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Лукашенко назвал санкции войной против Беларуси

Лукашенко высказался о санкциях против Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Санкции против Беларуси являются экономической диверсией и войной против Беларуси. Об этом президент Александр Лукашенко заявил 20 мая во время кадровых назначений в КГБ, сообщает пресс-служба главы государства.

Так, президент отметил, что санкции идут вразрез с международными нормами:

— Это экономическая фактически диверсия и война против Беларуси.

Лукашенко подчеркнул, что санкции нарушают все международные договоры и соглашения.

— Допустим, они имеют перед нами обязательства как страной, не имеющей выхода к морю. Они не имеют права нас блокировать.

Лукашенко Александр
экономика
санкции