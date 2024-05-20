Путин и Токаев планируют как минимум две встречи в ближайшие месяцы

«Президенты находятся в регулярном контакте, уже дважды встречались и еще как минимум столько же у них предстоит контактов в самые ближайшие месяцы в связи с мероприятиями по линии ОДКБ, ШОС. Премьер-министры скоро встретятся, в конце мая», — сказал Лавров на переговорах с главой МИД Казахстана, которая прошла «на полях» СМИД ШОС.