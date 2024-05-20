Кишинёв заблокируют на три дня: В столицу 21 мая прибудет 40 иностранных делегаций — на многих улицах движение будет ограничено

«В период с 21 по 24 мая 2024 года, с 08:00 до 18:00, будет временно ограничен доступ к некоторым общественным местам в столице, в центре города и на магистралях, соединяющих с Международным аэропортом Кишинева, в том числе для проведения массовых мероприятий, дорожно-ремонтных работ и обрезки деревьев, в периметре улиц, по которым будут двигаться колонны официальных представителей», — говорится в заявлении мэрии столицы.