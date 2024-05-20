Кишинёв заблокируют на три дня: В столицу 21 мая прибудет 40 иностранных делегаций — на многих улицах движение будет ограничено

С 21 по 24 мая доступ в некоторые общественные места столицы будет временно ограничен.
Данная мера принята полицией из-за официального визита в Республику Молдова около 40 иностранных делегаций, участвующих в 19-ой Конференции европейских конституционных судов, которые посетят правительство и парламент Республики Молдова.
«В период с 21 по 24 мая 2024 года, с 08:00 до 18:00, будет временно ограничен доступ к некоторым общественным местам в столице, в центре города и на магистралях, соединяющих с Международным аэропортом Кишинева, в том числе для проведения массовых мероприятий, дорожно-ремонтных работ и обрезки деревьев, в периметре улиц, по которым будут двигаться колонны официальных представителей», — говорится в заявлении мэрии столицы.
Водителей призывают выполнять требования сотрудников полиции, проявлять терпение и дисциплину, не отступая от правил дорожного движения.
Напомним, что в связи с выполнением ремонтных работ по бул. Мирча чел Бэтрын до 10 июня будет частично приостановлено движение на участке между улицами Петру Заднипру и Иона Думенюка.
Кроме того, в Кишинёве опять снимают кино. В связи со съёмками фильма Transit Time 20 мая с 10−00 до 16−00 будет временно остановлено дорожное движение на участке ул. М. Садовяну, между ул. Виеру и Иона Думенюка.
По этой же причине 21 мая будет остановлено дорожное движение на участке ул. Отоваска, 19−25/1 и на ул. Негрештень, между ул. Отоваска-Узинелор.