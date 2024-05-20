Ранее секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Литвиненко заявил, что Украина осознает, что конфликт должен закончиться переговорами. Его слова приводит пресс-служба СНБО на своей странице в соцсети.
«Кого обманывают этой “алхимической формулой”: себя или украинский народ? Никакая “формула Зеленского” и основанные на них международные посиделки не станут выходом из тупиковой для киевского режима ситуации, а лишь ее усугубят. Видимо, они рассчитывают, что с новым законом о мобилизации на Украине смогут наскрести еще какое-то количество украинцев, которыми заткнут пробоины своего тонущего корабля», — написала Захарова.
«Переговоры — это не обреченное на провал турне в Женеву, а кропотливая работа, в основе которой ответственность, осознание реалий, уважение международного права
Швейцария проведет
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в свою очередь заявил, что переговорный процесс по Украине без участия России бессмыслен, но надо понять, о какой формуле мира будет идти речь на саммите в Швейцарии.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.