В Смольном сменился врио главы КРТИ

Господин Беглов добавил, что за значительный вклад в подготовку и проведение в 2023 году Второго саммита, Экономического и гуманитарного форума Россия-Африка в адрес вице-губернатора Петербурга Бориса Пиотровского направлено Благодарственное письмо Президента РФ.