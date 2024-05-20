В Смольном сменился врио главы КРТИ

О кадровых перестановках сообщили в пресс-службе городского правительства со ссылкой на заявления губернатора города Александра Беглова, сделанные перед началом рабочего совещания с членами городского правительства.
«Также с 20 мая на должность начальника Управления внутренней политики Администрации Губернатора Санкт-Петербурга назначена Юлана Савина», — говорится в сообщении пресс-службы Смольного.
Господин Беглов добавил, что за значительный вклад в подготовку и проведение в 2023 году Второго саммита, Экономического и гуманитарного форума Россия-Африка в адрес вице-губернатора Петербурга Бориса Пиотровского направлено Благодарственное письмо Президента РФ.
Ранее «Ъ-СПб» писал, что председатель КРТИ Александр Федотов покинул пост по собственному желанию.