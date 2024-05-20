Коммунисты и социалисты оспорили в Конституционном суде закон о голосовании по почте

Скандальный законопроект «О пилотировании голосования по почте» приняли в парламенте Молдовы во втором, окончательном чтении, на заседании парламента 26 апреля. В поддержку инициативы проголосовали 57 депутатов — 56 от парламентского большинства в лице правящей PAS, а также один неприсоединившийся. Протестировать систему предлагают во время выборов президента Молдовы в 2024 году в США, Канаде и еще нескольких странах, где проживает молдавская диаспора, Россию в этот список не включили.