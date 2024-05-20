Коммунисты и социалисты оспорили в Конституционном суде закон о голосовании по почте

Документ в инстанцию подал вице-спикер Влад Батрынча. Он обосновал обращение тем, что указанный закон нарушает конституционные и международные принципы, гарантирующие равные права всем избирателям, независимо от их местонахождения, как в Молдове, так и в других странах.
«Мы понимаем, что на президентских выборах 2020 года именно на этих избирательных участках кандидат на пост президента Майя Санду получила наибольшее количество голосов — от 94% до 97%. Понятно, почему были выбраны именно эти страны и в каких неравных условиях будут голосовать остальные избиратели из других стран Европы, РФ и так далее».
Он обратил внимание на то, что этим законом серьезно нарушены Конституция, национальное законодательство, а также рекомендации Венецианской комиссии, запрещающей внесение изменений в избирательное законодательство в год выборов.
Ранее проверить на конституционность закон о голосовании по почте, одобренный президентом Майей Санду, потребовал от КС и оппозиционный блок «Победа». Депутаты парламента, представляющие блок, подали запрос в инстанцию, поскольку считают данный закон дискриминационным и призванным прикрыть фальсификацию выборов.
Скандальный законопроект «О пилотировании голосования по почте» приняли в парламенте Молдовы во втором, окончательном чтении, на заседании парламента 26 апреля. В поддержку инициативы проголосовали 57 депутатов — 56 от парламентского большинства в лице правящей PAS, а также один неприсоединившийся. Протестировать систему предлагают во время выборов президента Молдовы в 2024 году в США, Канаде и еще нескольких странах, где проживает молдавская диаспора, Россию в этот список не включили.