Мировые лидеры выражают соболезнования Ирану

-… В лице Президента Сейеда Ибрахима Раиси народ Ирана потерял выдающегося государственного деятеля, который всю жизнь самоотверженно и преданно служил своей стране. Светлая память о нем всегда будет жить в наших сердцах. В этот скорбный день желаю, чтобы Всевышний ниспослал терпения дружественному и братскому народу Ирана, разделяя Ваше горе, от себя лично и от имени народа Азербайджана выражаю глубокие соболезнования Вам, семьям и близким погибших, всему Вашему народу. Аллах рехмет элясин!