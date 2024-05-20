Правительство Башкирии представило делегации Узбекистана возможности ОЭЗ «Алга».

«Экономика Башкортостана стабильно развивается, более 30% у нас приходится на промышленность. Мы одни из лидеров в стране по динамике инвестиций в основной капитал, превышая общероссийскую динамику практически вдвое. Кроме того, в России мы являемся регионом-лидером по количеству территорий с преференциальным режимом. На сегодняшний день у нас действуют 5 территорий опережающего развития, особая экономическая зона “Алга”, 12 индустриальных и 19 технопарков, а также 10 промышленных кластеров».