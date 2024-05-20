Правительство Башкирии представило делегации Узбекистана возможности ОЭЗ «Алга».

Башкирия активно развивает промышленную инфраструктуру и готова к плодотворному сотрудничеству с узбекскими коллегами. Об этом заявил вице-премьер правительства республики — министр промышленности, энергетики и инноваций РБ Александр Шельдяев во время посещения делегации Узбекистана производственных площадки ОЭЗ «Алга».
Как сообщает правительство Башкирии, делегации из Узбекистана показали деятельность резидентов пятой площадки особой экономической зоны «Алга» — индустриального парка «Уфимский», расположенного в Уфимском районе. Хокиму Ташкентской области Зойиру Мирзаеву и заместителю хокима Ферганской области Нуриддину Мамажонову продемонстрировали инфраструктуру преференциальной зоны и преимущества размещения производств на её территории.
«Экономика Башкортостана стабильно развивается, более 30% у нас приходится на промышленность. Мы одни из лидеров в стране по динамике инвестиций в основной капитал, превышая общероссийскую динамику практически вдвое. Кроме того, в России мы являемся регионом-лидером по количеству территорий с преференциальным режимом. На сегодняшний день у нас действуют 5 территорий опережающего развития, особая экономическая зона “Алга”, 12 индустриальных и 19 технопарков, а также 10 промышленных кластеров».
Узбекским гостям подробно рассказали о преимуществах размещения предприятий в Башкирии и ближайших планах развития инфраструктурной площадки.
«Наш регион активно развивает промышленную инфраструктуру и готов к плодотворному сотрудничеству с узбекскими коллегами. Визит подтвердил высокий уровень нашего производственного потенциала и открыл новые возможности для взаимовыгодного партнерства. Важным шагом в развитии нашего сотрудничества станет создание двух совместных технопарков на территориях Башкортостана и Ташкентской области».