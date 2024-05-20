Глава Екатеринбурга поздравил выпускников с окончанием школы

— Город дает широкие возможности для продолжения образования, получения профессии, жизненного становления и всестороннего развития. Очень надеюсь, что выпускники будут и дальше продолжать свою жизненную траекторию в столице Урала, — написал глава Екатеринбурга в своем Telegram-канале.