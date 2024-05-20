Глава Екатеринбурга поздравил выпускников с окончанием школы

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов 20 мая поздравил всех выпускников уральской столицы с окончанием школы. Мэр города выступил с поздравлением на «Последнем звонке» в гимназии № 9. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Екатеринбурга.
— Город дает широкие возможности для продолжения образования, получения профессии, жизненного становления и всестороннего развития. Очень надеюсь, что выпускники будут и дальше продолжать свою жизненную траекторию в столице Урала, — написал глава Екатеринбурга в своем Telegram-канале.
Также Алексей Орлов отметил, что празднование последнего звонка — крайне значимое событие в жизни каждого выпускника. Он назвал этот праздник одновременно торжественным и печальным.
Отдельное внимание градоначальник уделил учителям, поблагодарив их за труд и верность профессии. Также Алексей Орлов отметил старания родителей, которые смогли преодолеть 11-летний путь вместе со своими детьми в школе.