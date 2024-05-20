Мишустин посетил Нижегородскую область впервые после переназначения премьером

Председатель правительства Михаил Мишустин прилетел в Саров Нижегородской области с рабочим визитом. Эта поездка стала для Мишустина первой после переназначения премьер-министром. Об этом сообщает «ТАСС».
Напомним, о том, что президент Владимир Путин внес на утверждение в Госдуму кандидатуру Михаила Мишустина на пост премьера, стало известно 10 мая. До Мишустина лишь два премьера выдвигались на второй срок — Владимир Путин и Дмитрий Медведев.
В Сарове Михаил Мишустин планирует посетить выставку Росатома, а также провести совещание по технологическому суверенитету в области фотоники.
До этого глава правительства приезжал в Саров меньше года назад — 2 июня 2023 года. Тогда он посетил саровский филиал МГУ им. Ломоносова, где предложил студентам решить задачку про амеб.
Во время рабочей поездки Михаил Мишустин поручил строительство нового учебного корпуса площадью 20 тысяч квадратных метров и общежития для студентов и преподавателей филиала.
В том же году Председатель Правительства России Михаил Мишустин посетил конференцию «Цифровая индустрия промышленной России», которая проходила в Нижнем Новгороде.