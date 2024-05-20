Мишустин посетил Нижегородскую область впервые после переназначения премьером

Напомним, о том, что президент Владимир Путин внес на утверждение в Госдуму кандидатуру Михаила Мишустина на пост премьера, стало известно 10 мая. До Мишустина лишь два премьера выдвигались на второй срок — Владимир Путин и Дмитрий Медведев.