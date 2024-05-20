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Токаев встретился с главой МИД России Лавровым

Сегодня глава государства Касым-Жомарт Токаев принял министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Источник: Акорда

Президент Казахстана принял министра иностранных дел России Сергея Лаврова, прибывшего в Астану для участия в заседании Совета министров иностранных дел государств — членов ШОС.

️Приветствуя российского дипломата, глава государства отметил поступательное развитие казахско-российских отношений в духе стратегического партнерства и союзничества. ️

В ходе встречи особое внимание было уделено вопросам дальнейшего укрепления торгово-экономического сотрудничества и продвижения инвестиционно-промышленной кооперации. ️

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул особую важность полноценной реализации ранее достигнутых на высшем уровне договоренностей. По его мнению, все поручения имеют стратегический характер и призваны существенно укрепить многогранные связи между двумя странами. ️

Также были обсуждены актуальные вопросы региональной и международной повестки дня, взаимодействия в многосторонних форматах и интеграционных объединениях.