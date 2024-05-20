Михаил Мишустин провел в Сарове совещание по технологическому суверенитету в сфере фотоники

В обновленных национальных целях, утвержденных Президентом на ближайшие годы, определены задачи, среди которых — достижение технологического суверенитета и формирование новых рынков по ряду критически значимых областей:
•беспилотные системы,
•медицина,
•искусственный интеллект,
•космические технологии,
•средства производства и автоматизации.
«Их выполнение обеспечит дополнительные возможности для того, чтобы в нашей стране разрабатывались передовые решения, которые необходимы для развития экономики, чтобы открывались также современные и востребованные компании, которые бы базировались на этих научных решениях», — подчеркнул Михаил Мишустин.
Стратегия научно-технологического развития страны скорректирована с учетом актуальных задач и вызовов. Важно подготовить нацпроекты технологического суверенитета, реализация которых позволит создавать глубоко локализованную высокотехнологичную продукцию, сырье, комплектующие по ключевым направлениям, развивать науку и технику ускоренными темпами.
Для этого нужно динамичное расширение компонентной базы. Значительным потенциалом в такой сфере обладают фотоника и лазерные технологии. Рынок этой техники — один из самых перспективных в мире, в 2023 году его объем достиг около 2 трлн рублей. Ежегодный прирост превышает 10%.
Михаил Мишустин отметил, что это обусловлено широким спектром применения лазерных технологий. Их активно используют:
•в станках,
•электронном машиностроении,
•медицинских приборах,
•сфере телекоммуникаций,
•сельском хозяйстве,
•на их основе производятся сенсоры датчики, дисплеи, проекции.
«Передовая фотоника нужна и для развития беспилотного транспорта, космоса, аддитивных технологий и аппаратного обеспечения для исследований в области искусственного интеллекта», — добавил глава правительства.