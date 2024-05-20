Михаил Мишустин провел в Сарове совещание по технологическому суверенитету в сфере фотоники

Для этого нужно динамичное расширение компонентной базы. Значительным потенциалом в такой сфере обладают фотоника и лазерные технологии. Рынок этой техники — один из самых перспективных в мире, в 2023 году его объем достиг около 2 трлн рублей. Ежегодный прирост превышает 10%.