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Михаил Мишустин провел в Сарове совещание по технологическому суверенитету в сфере фотоники

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин провел совещание по вопросу достижения технологического суверенитета в области фотоники, сообщается в телеграм-канале российского кабмина.

Источник: Reuters

В обновленных национальных целях, утвержденных Президентом на ближайшие годы, определены задачи, среди которых — достижение технологического суверенитета и формирование новых рынков по ряду критически значимых областей:

•беспилотные системы,

•медицина,

•искусственный интеллект,

•космические технологии,

•средства производства и автоматизации.

«Их выполнение обеспечит дополнительные возможности для того, чтобы в нашей стране разрабатывались передовые решения, которые необходимы для развития экономики, чтобы открывались также современные и востребованные компании, которые бы базировались на этих научных решениях», — подчеркнул Михаил Мишустин.

Стратегия научно-технологического развития страны скорректирована с учетом актуальных задач и вызовов. Важно подготовить нацпроекты технологического суверенитета, реализация которых позволит создавать глубоко локализованную высокотехнологичную продукцию, сырье, комплектующие по ключевым направлениям, развивать науку и технику ускоренными темпами.

Для этого нужно динамичное расширение компонентной базы. Значительным потенциалом в такой сфере обладают фотоника и лазерные технологии. Рынок этой техники — один из самых перспективных в мире, в 2023 году его объем достиг около 2 трлн рублей. Ежегодный прирост превышает 10%.

Михаил Мишустин отметил, что это обусловлено широким спектром применения лазерных технологий. Их активно используют:

•в станках,

•электронном машиностроении,

•медицинских приборах,

•сфере телекоммуникаций,

•сельском хозяйстве,

•на их основе производятся сенсоры датчики, дисплеи, проекции.

«Передовая фотоника нужна и для развития беспилотного транспорта, космоса, аддитивных технологий и аппаратного обеспечения для исследований в области искусственного интеллекта», — добавил глава правительства.

Мишустин Михаил