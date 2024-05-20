Тарлев: гагаузский вопрос не обострился бы, если б в 90-х политики сохранили единство

Политики в начале 90-х годов использовали в Молдове темы сепаратизма и национализма для своих целей. Гагаузам пришлось требовать автономии, чтобы защититься от нападок националистов. Принятое Уложение стабилизировало ситуацию, но сегодня власти опять предпринимают попытки все разрушить. Такое мнение высказал в беседе с Sputnik Молдова бывший премьер-министр республики Василий Тарлев.
«Я очень сожалею. Это ошибка центральных властей Молдовы. Данную ситуацию не надо политизировать, нельзя никого провоцировать. Власти сегодня не консолидируют общество, а разделяют на “своих” и “чужих”. Чужих они обвиняют в сепаратизме и называют преступниками».
По его мнению, руководству страны нужно налаживать диалог с Комратом. Центральные власти должны взять инициативу и пригласить руководство автономии на диалог. По словам политика, Кишиневу необходимо найти мудрые решения, которые снимут напряженность. Ошибки могут привести к дестабилизации.
«Без диалога невозможно развитие государства, улучшение благосостояния, спокойствие и стабильность. Так мы не можем сохранить государственность, не решим приднестровский конфликт и другие вопросы, связанные с экономикой, образованием, медициной, пенсиями, церковью и так далее».
Экс-премьер считает, что в правящих кругах Молдовы есть люди, которые не способны развивать страну. Они умеют только создавать проблемы, отвлекать внимание граждан и искать виноватых.