Тарлев: гагаузский вопрос не обострился бы, если б в 90-х политики сохранили единство

Политики в начале 90-х годов использовали в Молдове темы сепаратизма и национализма для своих целей. Гагаузам пришлось требовать автономии, чтобы защититься от нападок националистов. Принятое Уложение стабилизировало ситуацию, но сегодня власти опять предпринимают попытки все разрушить. Такое мнение высказал в беседе с Sputnik Молдова бывший премьер-министр республики Василий Тарлев.