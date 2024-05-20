Кандидаты от партии «Шанс» и блока «Победа» победили в большинстве населенных пунктов на местных выборах

Так, команда «Шанса» вошла в новые составы местных советов в Тараклийском районе — в селе Кайраклия и коммунах Чалык и Салчия. А кандидат от партии «Шанс» Руслан Филипаш прошел во второй тур на выборах примара в коммуне Тырнова.
«Поздравляю “Шанс” и весь блок “Победа” с этим результатом! Спасибо всем, кто проголосовал за нашу команду — мы вас не подведем! Тем временем правящую партию большинством голосов поддержали лишь в двух населенных пунктах. PAS теряет доверие людей. В реальной жизни у них просто нет шанса конкурировать с теми, кто искренне любит свою страну и работает на благо народа Молдовы», — сказал председатель партии «Шанс» Алексей Лунгу.
Независимый кандидат Георгий Господинов, поддерживаемый блоком «Победа», станет примаром села Русская Киселия в Гагаузии. В этом же селе наши соратники из партии «Возрождение» победили на выборах местного совета.