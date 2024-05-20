Кандидаты от партии «Шанс» и блока «Победа» победили в большинстве населенных пунктов на местных выборах

«Поздравляю “Шанс” и весь блок “Победа” с этим результатом! Спасибо всем, кто проголосовал за нашу команду — мы вас не подведем! Тем временем правящую партию большинством голосов поддержали лишь в двух населенных пунктах. PAS теряет доверие людей. В реальной жизни у них просто нет шанса конкурировать с теми, кто искренне любит свою страну и работает на благо народа Молдовы», — сказал председатель партии «Шанс» Алексей Лунгу.