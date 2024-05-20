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Токаев подписал ряд законов

Астана. 20 мая. КазТАГ — Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал ряд законов, сообщает Акорда.

Источник: Пресс-служба Акорды

«Главой государства подписан закон Республики Казахстан “О ратификации договора между Республикой Казахстан и Республикой Узбекистан о союзнических отношениях”, — сказано в сообщении в понедельник.

Также президентом подписан закон Республики Казахстан «О ратификации протокола о внесении изменений в соглашение между правительством Республики Казахстан и правительством Российской Федерации о сотрудничестве в области транспортировки российской нефти через территорию Республики Казахстан в Китайскую Народную Республику от 24 декабря 2013 года».

«Главой государства подписан закон Республики Казахстан “О ратификации протокола о внесении дополнения в соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности”, — говорится в сообщении.