Токаев подписал ряд законов

«Главой государства подписан закон Республики Казахстан “О ратификации договора между Республикой Казахстан и Республикой Узбекистан о союзнических отношениях”, — сказано в сообщении в понедельник.
Также президентом подписан закон Республики Казахстан «О ратификации протокола о внесении изменений в соглашение между правительством Республики Казахстан и правительством Российской Федерации о сотрудничестве в области транспортировки российской нефти через территорию Республики Казахстан в Китайскую Народную Республику от 24 декабря 2013 года».
«Главой государства подписан закон Республики Казахстан “О ратификации протокола о внесении дополнения в соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности”, — говорится в сообщении.