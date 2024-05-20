Токаев подписал ряд законов

Также президентом подписан закон Республики Казахстан «О ратификации протокола о внесении изменений в соглашение между правительством Республики Казахстан и правительством Российской Федерации о сотрудничестве в области транспортировки российской нефти через территорию Республики Казахстан в Китайскую Народную Республику от 24 декабря 2013 года».