Дрозденко выступил против закрытия Волосовского хлебокомбината

Губернатор Ленобласти прокомментировал закрытие Волосовского хлебокомбината, входящего в холдинг «Петрохлеб». Глава региона отметил, что у предприятия, вероятно, были долги пред поставщиками, но производство оставалось рентабельным.
В ходе «прямой линии» глава региона отметил, что ситуация с «Петрохлебом» будет решаться. Возможно — вместе с прокуратурой и другими правоохранительными органами.
Я не скрою, что поставил задачу, говорю откровенно, рассмотреть вообще возможность завести нового инвестора на весь холдинг «Петрохлеб». Считаю, что надо остановить дальнейшее закрытие заводов, пусть и небольших. Я, к сожалению, как руководитель области и как губернатор понимаю, что у нас там нет прямых рычагов. Мы не акционеры, но косвенные рычаги у нас есть. Более того, мы готовы подбирать инвесторов, чтобы сохранить холдинг в целом. Вот такая наша позиция, — заявил Дрозденко.