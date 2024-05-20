Дрозденко выступил против закрытия Волосовского хлебокомбината

Я не скрою, что поставил задачу, говорю откровенно, рассмотреть вообще возможность завести нового инвестора на весь холдинг «Петрохлеб». Считаю, что надо остановить дальнейшее закрытие заводов, пусть и небольших. Я, к сожалению, как руководитель области и как губернатор понимаю, что у нас там нет прямых рычагов. Мы не акционеры, но косвенные рычаги у нас есть. Более того, мы готовы подбирать инвесторов, чтобы сохранить холдинг в целом. Вот такая наша позиция, — заявил Дрозденко.