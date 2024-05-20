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Небензя: мирное урегулирование по Украине все еще возможно

ООН, 20 мая. /ТАСС/. Мирное урегулирование конфликта на Украине по-прежнему возможно, для этого необходимо устранить первопричины начала специальной военной операции. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

Источник: AP 2023

«Подлинное урегулирование украинского кризиса политико-дипломатическим путем по-прежнему возможно. Для этого нужно, чтобы Запад прекратил вооружать бандеровский режим в Киеве, чтобы Украина вернулась к своему нейтральному внеблоковому и безъядерному статусу, была демилитаризована и денацифицирована, а права ее русскоязычных граждан и национальных меньшинств были бы обеспечены в полной мере, — сказал он на заседании Совета Безопасности ООН по западным поставкам оружия Киеву. — Иными словами, чтобы были устранены первопричины, спровоцировавшие начало нашей специальной военной операции».

ООН