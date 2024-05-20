Небензя: мирное урегулирование по Украине все еще возможно

«Подлинное урегулирование украинского кризиса политико-дипломатическим путем по-прежнему возможно. Для этого нужно, чтобы Запад прекратил вооружать бандеровский режим в Киеве, чтобы Украина вернулась к своему нейтральному внеблоковому и безъядерному статусу, была демилитаризована и денацифицирована, а права ее русскоязычных граждан и национальных меньшинств были бы обеспечены в полной мере, — сказал он на заседании Совета Безопасности ООН по западным поставкам оружия Киеву. — Иными словами, чтобы были устранены первопричины, спровоцировавшие начало нашей специальной военной операции».