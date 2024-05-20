Путин назначил аудитора из Счетной палаты заместителем министра обороны

Садовенко много лет работал с бывшим министром обороны, а теперь секретарем Совета безопасности страны Сергеем Шойгу. В 2002-м он стал помощником Шойгу, когда тот возглавлял МЧС (в подразделениях МЧС Садовенко служил с 1994 года, когда ведомство появилось). Через пять лет стал руководителем аппарата министра.