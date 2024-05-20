Радий Хабиров обсудил с директорами предприятий Башкирии вопрос защиты от дронов.

Сегодня, 20 мая в Доме Республики Глава Башкирии Радий Хабиров провёл заседание оперативного штаба региона с приглашением руководства крупнейших предприятий. На повестке — защита промышленных объектов республики от террористических атак, в том числе с применением беспилотных летательных аппаратов.
Напомним, 9 мая вражеский беспилотный летательный аппарат совершил атаку на промзону Салавата. В результате пострадал один из хозяйственных объектов предприятия «Газпром нефтехим Салават», сообщало информагентство «Башинформ».
«Обсудим вопросы обеспечения безопасности наших промышленных объектов. На выездном заседании оперштаба мы проанализировали работу существующей системы защиты и договорились о принятии ряда дополнительных мер в этой части, — отметил Радий Хабиров. — Руководство предприятий должно адекватно оценивать существующие угрозы диверсий и комплексно, а главное оперативно, подойти к обеспечению безопасности производств».