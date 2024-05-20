Радий Хабиров обсудил с директорами предприятий Башкирии вопрос защиты от дронов.

«Обсудим вопросы обеспечения безопасности наших промышленных объектов. На выездном заседании оперштаба мы проанализировали работу существующей системы защиты и договорились о принятии ряда дополнительных мер в этой части, — отметил Радий Хабиров. — Руководство предприятий должно адекватно оценивать существующие угрозы диверсий и комплексно, а главное оперативно, подойти к обеспечению безопасности производств».