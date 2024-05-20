Выборы президента Ирана пройдут 28 июня

Как сообщает 20 мая агентство Mehr, об этом заявил пресс-секретарь избирательного штаба исламской республики Мохсен Эслами.
«Совету стражей конституции предложено, чтобы регистрация кандидатов началась 28 мая. 28 июня можно считать днем четырнадцатых (в истории Ирана) выборов президента».
19 мая 2024 года вертолет с президентом Ирана совершил жесткую посадку во время возвращения из города Парсабада, где иранские официальные лица вместе с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым принимали участие в торжественном открытии плотины Гыз-Каласы на реке Аракс.
Спасательные отряды начали поиски вертолета примерно через час после того, как стало известно о происшествии. Из-за отсутствия дорог в местности, покрытой лесами, а также неблагоприятных погодных условий, в том числе сильного тумана, поисково-спасательная операция затянулась.
Вертолет президента нашли 20 мая рядом с деревней Тавиль в 30 км от границы с Азербайджаном. Он сгорел в результате падения. Чуть позже местные СМИ сообщили о гибели всех находившихся на борту.