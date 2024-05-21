В ходе СВО погиб рядовой Андрей Деменев из Пермского края

Рядовой Андрей Деменев из Пермского края погиб в ходе проведения СВО.
О гибели военнослужащего 20 мая сообщила администрация Краснокамского округа.
«С прискорбием сообщаем, при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции погиб наш земляк, рядовой Деменев Андрей Игоревич», — говорится в сообщении властей.
Администрация округа приносит соболезнования семье и близким погибшего бойца. Уточняется, что прощание с рядовым Андреем Деменевым пройдёт 21 мая в ДК Гознака в Краснокамске. Церемония начнётся в 11:00.
Ранее perm.aif.ru сообщал о гибели на спецоперации ещё двух бойцов, прощание с которыми состоится 21 мая. В Верещагино похоронят Андрея Крючкова и Виктора Рублёва.