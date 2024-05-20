«Вместо того, чтобы восстанавливать полностью разрушенные отрасли, стимулировать людей оставаться жить на родине и помогать возвращаться нашим гражданам, режим Майи Санду занимается политическими спекуляциями. Курс на евроинтеграцию губителен для Молдавии. Он окончательно разрушит экономику страны, вовлечет ее в военные авантюры», — сказала Таубер.
В минувшую субботу военный самолет Boeing C-17 национальной воздушной гвардии Северной Каролины доставил в Кишинев военных для участия в совместных с Молдавией военных учениях «Щит мира». Накануне в Молдавии завершились другие учебные маневры Swift Response-2024 («Быстрый ответ-2024»), они прошли под руководством американского командования в Европе и Африке. В маневрах участвовали 400 военнослужащих мотопехотной бригады «Молдова», батальона специального назначения «Молния» Национальной армии и военнослужащих 82-й воздушно-десантной дивизии США. Также были задействованы два американских военных самолета C-130 Hercules.
Ранее президент Санду заявила, что республике нужно расширять сотрудничество с НАТО, проводить больше учений со странами альянса, а также менять отношение общества к этой организации. Санду сообщила об увеличении расходов на оборону, а также заявила, что стратегическое партнерство с США станет ключевым аспектом национальной стратегии безопасности республики. Кроме того, Санду назвала Россию самой большой угрозой национальной безопасности. Представители минобороны Молдавии заявляли также, что хотели бы усилить обороноспособность страны и приобрести для этого необходимое оружие. В частности, министр обороны Анатолий Носатый говорил о необходимости создания системы ПВО.
Саммит ЕС 14 декабря принял решение о запуске переговоров о будущем членстве в Евросоюзе с Украиной и Молдавией. В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов в ЕС, выдвинув несколько жестких условий для формального начала переговоров о присоединении. В ЕС неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой.