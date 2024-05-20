Таубер предупредила, что курс на евроинтеграцию погубит Молдавию

Ранее президент Санду заявила, что республике нужно расширять сотрудничество с НАТО, проводить больше учений со странами альянса, а также менять отношение общества к этой организации. Санду сообщила об увеличении расходов на оборону, а также заявила, что стратегическое партнерство с США станет ключевым аспектом национальной стратегии безопасности республики. Кроме того, Санду назвала Россию самой большой угрозой национальной безопасности. Представители минобороны Молдавии заявляли также, что хотели бы усилить обороноспособность страны и приобрести для этого необходимое оружие. В частности, министр обороны Анатолий Носатый говорил о необходимости создания системы ПВО.