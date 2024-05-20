Похороны президента Ирана пройдут 23 мая

МИНСК, 20 мая — Sputnik. Церемония прощания и похороны трагически ушедшего из жизни президента Ирана Эбрахима Раиси пройдут в четверг, 23 мая, в его родном городе Мешхед. Об этом в понедельник сообщил вице-президент этой страны и глава организующей похороны комиссии Мохсен Мансури.