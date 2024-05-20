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Похороны президента Ирана пройдут 23 мая

МИНСК, 20 мая — Sputnik. Церемония прощания и похороны трагически ушедшего из жизни президента Ирана Эбрахима Раиси пройдут в четверг, 23 мая, в его родном городе Мешхед. Об этом в понедельник сообщил вице-президент этой страны и глава организующей похороны комиссии Мохсен Мансури.

Источник: Reuters

«Тела будут перевезены в священный город Мешхед, где пройдет церемония прощания и похороны», — сказал Мансури, видео с заявлением которого распространяют иранские госагентства.

Он уточнил, что церемония пройдет в мавзолее имама Резы в Мешхеде.

Отмечается, что после церемонии прощания в Тебризе в провинции Восточный Азербайджан тело Эбрахима Раиси также направят в Кум, Тегеран, Бирдженд, а затем в Мешхед.

Как сообщалось, 19 мая потерпел крушение вертолет, на борту которого находился иранский лидер и ряд чиновников. Катастрофа унесла жизни восьми человек. Из-за произошедшего в Иране объявлен пятидневный траур.

Ранее белорусский лидер Александра Лукашенко, МИД Беларуси и многие официальные лица республики выразили соболезнование народу Ирана в связи с трагедией. Сопереживают иранскому народу и простые белорусы — они несут цветы к зданию иранского посольства в Минске.