Похороны президента Ирана пройдут 23 мая

«Тела будут перевезены в священный город Мешхед, где пройдет церемония прощания и похороны», — сказал Мансури, видео с заявлением которого распространяют иранские госагентства.
Он уточнил, что церемония пройдет в мавзолее имама Резы в Мешхеде.
Отмечается, что после церемонии прощания в Тебризе в провинции Восточный Азербайджан тело Эбрахима Раиси также направят в Кум, Тегеран, Бирдженд, а затем в Мешхед.
Как сообщалось, 19 мая потерпел крушение вертолет, на борту которого находился иранский лидер и ряд чиновников. Катастрофа унесла жизни восьми человек. Из-за произошедшего в Иране объявлен пятидневный траур.
Ранее белорусский лидер Александра Лукашенко, МИД Беларуси и многие официальные лица республики выразили соболезнование народу Ирана в связи с трагедией. Сопереживают иранскому народу и простые белорусы — они несут цветы к зданию иранского посольства в Минске.