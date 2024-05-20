США отвергли требование прокурора МУС выдать ордер на арест Нетаньяху

ВАШИНГТОН, 20 мая. /ТАСС/. Президент США Джо Байден считает возмутительным требование прокурора Международного уголовного суда (МУС) выдать ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и министра обороны еврейского государства Йоава Галанта. Об этом говорится в письменном заявлении Байдена, распространенном пресс-службой Белого дома.
«Требование прокурора МУС выдать ордер на арест лидеров Израиля возмутительно», — заявил Байден. По его словам, «на что бы ни указывал прокурор, между Израилем и [радикальным палестинским движением] ХАМАС нет ничего общего». «Мы будем поддерживать Израиль перед лицом угроз его безопасности», — подчеркнул американский лидер.
В свою очередь госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон отвергает требование прокурора МУС. «Мы отвергаем отождествление прокурором [МУС] Израиля и ХАМАС. Это позорно», — отметил Блинкен, письменное заявление которого распространила пресс-служба Госдепартамента.