США отвергли требование прокурора МУС выдать ордер на арест Нетаньяху

«Требование прокурора МУС выдать ордер на арест лидеров Израиля возмутительно», — заявил Байден. По его словам, «на что бы ни указывал прокурор, между Израилем и [радикальным палестинским движением] ХАМАС нет ничего общего». «Мы будем поддерживать Израиль перед лицом угроз его безопасности», — подчеркнул американский лидер.