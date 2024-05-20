Серьезные изменения в системе образования: в Молдове реорганизуют несколько колледжей и училищ

В Молдове планируют реорганизовать ряд колледжей и профучилищ. Минобразование уже подготовило данный проект, а на заседании 23 мая кабмин должен его утвердить.
Список соответствующих учреждений:
— Центр передового опыта в сфере услуг и пищевой промышленности в Бельцах поглотит Профессиональную школу из Александрень Сынжерейского района;
— Педагогический колледж имени Иона Крянгэ при университете имени Алеку Руссо реорганизуется и поглотит колледж имени Георге Асаки в Липканах;
— Профессиональное училище в Купчинь Единецкого района объединится с профессиональным училищем в Корбу Дондюшанского района;
— Профессиональное училище в Рышканах войдет в состав профессионального училища в Глодянах;
— Профессиональное училище в Оргееве объединится с профессиональными училищами в Резине и Теленештах;
— Кишиневский Центр передового опыта в легкой промышленности поглотит Кишиневский технологический колледж;
— Профессиональное училище в Чадыр-Лунге Гагаузии реорганизуется путем слияния с профессиональным училищем в Вулканештах.
Власти утверждают, что данные меры связаны с малым количеством студентов в учебных заведениях. По данным Минобразования, только в 26 из 77 профтехучилищах учится необходимое количество студентов.
Сейчас в учебных заведениях, которые объединят с другими, работают 459 человек. В Минобразования также заявили, что только часть из них получит работу после реорганизации, а остальные педагоги будут получать пособия согласно положениям Трудового кодекса.
Ранее «КП» в Молдове сообщала, что педколлектив и учащиеся колледжа им. Георге Асаки в Липканах просили сохранить это учебное заведение. Видимо, не помогло.