В ООН заявили, что Зеленский остается президентом Украины в глазах организации

«Президент Зеленский остается для нас главой государства Украина и тем человеком, с которым генеральный секретарь общается, когда ему нужно связаться с украинским лидером», — ответил он на вопрос журналиста о том, будет ли всемирная организация считать Зеленского законным представителем Украины при проведении мирных переговоров.
По конституции Украины президентские полномочия избранного в 2019 году на пятилетний срок Владимира Зеленского должны истечь в ночь на 21 мая. Однако в условиях военного времени Киев отказался проводить президентские выборы, хотя правовая система страны запрещает в этой ситуации организовывать только парламентские.
Оппозиция в Верховной раде настаивает, что после 21 мая Зеленский перестанет быть легитимным президентом, экс-посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко сообщал, что и западные партнеры Киева обеспокоены этой юридической коллизией.