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В ООН заявили, что Зеленский остается президентом Украины в глазах организации

ООН, 20 мая. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский продолжает оставаться для ООН главой государства. Об этом заявил на брифинге официальный представитель главы всемирной организации Стефан Дюжаррик, комментируя факт грядущего истечения полномочий Зеленского на его посту.

Источник: Reuters

«Президент Зеленский остается для нас главой государства Украина и тем человеком, с которым генеральный секретарь общается, когда ему нужно связаться с украинским лидером», — ответил он на вопрос журналиста о том, будет ли всемирная организация считать Зеленского законным представителем Украины при проведении мирных переговоров.

По конституции Украины президентские полномочия избранного в 2019 году на пятилетний срок Владимира Зеленского должны истечь в ночь на 21 мая. Однако в условиях военного времени Киев отказался проводить президентские выборы, хотя правовая система страны запрещает в этой ситуации организовывать только парламентские.

Оппозиция в Верховной раде настаивает, что после 21 мая Зеленский перестанет быть легитимным президентом, экс-посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко сообщал, что и западные партнеры Киева обеспокоены этой юридической коллизией.

ООН