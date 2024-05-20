В ООН заявили, что Зеленский остается президентом Украины в глазах организации

«Президент Зеленский остается для нас главой государства Украина и тем человеком, с которым генеральный секретарь общается, когда ему нужно связаться с украинским лидером», — ответил он на вопрос журналиста о том, будет ли всемирная организация считать Зеленского законным представителем Украины при проведении мирных переговоров.